Все разделы
Укр / Рус

Статус кандидата в члены ЕС: НБУ получил дополнительные обязательства и задачи

Пятница, 24 июня 2022, 12:37 - Алексей Павлыш

Получение Украиной статуса кандидата на членство в ЕС открывает перед НБУ более широкие возможности реализации евроинтеграционных процессов в финансовой сфере и максимального приближения к одной из ключевых целей центробанка.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

"Вопрос европейской интеграции постоянно в фокусе внимания Национального банка Украины. Ведь в соответствии с нашим видением мы видим Национальный банк полноправным членом европейского сообщества центробанков".

Получение статуса государства-кандидата на членство в ЕС существенно приближает нас к реализации этой цели", – заявил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

"Мы продолжим придерживаться европейского курса в процессе дальнейшей трансформации и развития финансовой системы Украины. А как центробанк страны-кандидата на членство в ЕС будем иметь более широкие возможности для его реализации", - добавил Шевченко.

По результатам саммита ЕС перед Нацбанком как регулятором рынка финансовых услуг Украины появляются дополнительные обязательства и задачи.

Среди них:

ВИДЕО ДНЯ
  • выполнение взятых Украиной обязательств для получения режима единого внутреннего рынка ЕС, в частности, приближения украинского законодательства в сфере финансовых услуг к праву ЕС и продолжения либерализации движения капитала;
  • расширение взаимодействия с европейскими институтами, в частности Еврокомиссией, Европейским центральным банком, Европейским органом банковского надзора (EBA), Европейским органом по страхованию и пенсионному обеспечению (EIOPA), центробанками и надзорными органами государств – членов ЕС;
  • содействие поступлению нового исключительного пакета макрофинансовой помощи ЕС в размере 9 млрд. евро в поддержку макроэкономической стабильности и другой помощи ЕС;
  • для обеспечения более тесной интеграции украинского и европейского финансовых рынков и открытия доступа для их участников к дополнительным инструментам осуществления международных платежей принятие вместе с заинтересованными государственными органами мер по присоединению Украины к Единой зоне платежей в евро (Single Euro Payments Area, SEPA);
  • эффективная коммуникация о роли Национального банка в евроинтеграционном процессе с целью усиления уровня поддержки членства Украины в ЕС и внутри страны;
  • участие в пересмотре перечня приоритетных евроинтеграционных законопроектов;
  • усиление кросс-секторального взаимодействия с Правительством Украины для определения мер, направленных на восстановление украинской экономики после завершения войны, и дальнейшее участие в их реализации;
  • выполнение условий ЕС, приведенных в заключении по результатам рассмотрения заявки на членство в ЕС.

"Национальный банк и дальше будет осуществлять комплекс необходимых мер, чтобы обеспечить выполнение Украиной обязательств в сфере европейской интеграции для дальнейшего получения статуса государства - члена ЕС", - говорят в регуляторе.

Напомним:

Лидеры Европейского союза на саммите в Брюсселе утвердили решение предоставить Украине и Молдове статус кандидата на вступление.

Экономическая правда

"Экономическая правда" теперь в Telegram. Мы отслеживаем, как быстро падает путинский режим и какие компании присоединяются к бойкоту агрессора. Подписаться можно здесь.

НБУ Украина ЕС
Материалы по теме
На спецсчете НБУ для нужд военных осталось 180 миллионов 24 июня 2022, 11:28
Странное решение НБУ. Как повышение учетной ставки отразится на стоимости кредитов 23 июня 2022, 17:51
НБУ "напечатал" для правительства еще 35 миллиардов 23 июня 2022, 15:40
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте