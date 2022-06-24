Статус кандидата в члены ЕС: НБУ получил дополнительные обязательства и задачи
Получение Украиной статуса кандидата на членство в ЕС открывает перед НБУ более широкие возможности реализации евроинтеграционных процессов в финансовой сфере и максимального приближения к одной из ключевых целей центробанка.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
"Вопрос европейской интеграции постоянно в фокусе внимания Национального банка Украины. Ведь в соответствии с нашим видением мы видим Национальный банк полноправным членом европейского сообщества центробанков".
Получение статуса государства-кандидата на членство в ЕС существенно приближает нас к реализации этой цели", – заявил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.
"Мы продолжим придерживаться европейского курса в процессе дальнейшей трансформации и развития финансовой системы Украины. А как центробанк страны-кандидата на членство в ЕС будем иметь более широкие возможности для его реализации", - добавил Шевченко.
По результатам саммита ЕС перед Нацбанком как регулятором рынка финансовых услуг Украины появляются дополнительные обязательства и задачи.
Среди них:
- выполнение взятых Украиной обязательств для получения режима единого внутреннего рынка ЕС, в частности, приближения украинского законодательства в сфере финансовых услуг к праву ЕС и продолжения либерализации движения капитала;
- расширение взаимодействия с европейскими институтами, в частности Еврокомиссией, Европейским центральным банком, Европейским органом банковского надзора (EBA), Европейским органом по страхованию и пенсионному обеспечению (EIOPA), центробанками и надзорными органами государств – членов ЕС;
- содействие поступлению нового исключительного пакета макрофинансовой помощи ЕС в размере 9 млрд. евро в поддержку макроэкономической стабильности и другой помощи ЕС;
- для обеспечения более тесной интеграции украинского и европейского финансовых рынков и открытия доступа для их участников к дополнительным инструментам осуществления международных платежей принятие вместе с заинтересованными государственными органами мер по присоединению Украины к Единой зоне платежей в евро (Single Euro Payments Area, SEPA);
- эффективная коммуникация о роли Национального банка в евроинтеграционном процессе с целью усиления уровня поддержки членства Украины в ЕС и внутри страны;
- участие в пересмотре перечня приоритетных евроинтеграционных законопроектов;
- усиление кросс-секторального взаимодействия с Правительством Украины для определения мер, направленных на восстановление украинской экономики после завершения войны, и дальнейшее участие в их реализации;
- выполнение условий ЕС, приведенных в заключении по результатам рассмотрения заявки на членство в ЕС.
"Национальный банк и дальше будет осуществлять комплекс необходимых мер, чтобы обеспечить выполнение Украиной обязательств в сфере европейской интеграции для дальнейшего получения статуса государства - члена ЕС", - говорят в регуляторе.
Напомним:
Лидеры Европейского союза на саммите в Брюсселе утвердили решение предоставить Украине и Молдове статус кандидата на вступление.
Экономическая правда
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