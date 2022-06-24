Курс валют на 24 июня: сколько стоит гривня в кассах банков

Средний курс гривни в кассах банков 24 июня стабильный и составляет 35-35,6 грн за доллар, на черном рынке курс существенно ослаб.

Об этом говорится в данных сайта minfin.com.ua.

Так, 24 июня средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США – 35-35,6 грн (курс на 23 июня – 35-35,55 грн);

Евро – 36,615-37,55 грн (курс на 23 июня – 36,6-37,5 грн).

В разрезе банков Приватбанк предлагает курс доллара на уровне 35,2-35,6 грн, Ощадбанк – 35,1-35,7 грн, Укрэксимбанк – 35-35,5 грн, Райффайзен – 34,9-35,8 грн.

По данным finance.ua, котировки гривны против доллара на черном рынке начали ослабевать после стабильного периода. Так, к 11:20 они составляли 35,29-35,49 грн за доллар, хотя днем ранее колебались на уровне 35,15-35,36 грн.

Напоминаем:

Национальный банк с 21 мая отменяет ограничения на установление курса, по которому банки продают наличную валюту – до сих пор он не мог отклоняться более чем на 10% от официально установленного регулятором.

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В НБУ объясняли, что такой шаг сделает валютный рынок более устойчивым и будет способствовать снижению амплитуды курсовых колебаний в его наличном сегменте.