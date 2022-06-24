Курс валют на 24 июня: сколько стоит гривня в кассах банков
Средний курс гривни в кассах банков 24 июня стабильный и составляет 35-35,6 грн за доллар, на черном рынке курс существенно ослаб.
Об этом говорится в данных сайта minfin.com.ua.
Так, 24 июня средние курсы валют в кассах банков были такими:
- Доллар США – 35-35,6 грн (курс на 23 июня – 35-35,55 грн);
- Евро – 36,615-37,55 грн (курс на 23 июня – 36,6-37,5 грн).
В разрезе банков Приватбанк предлагает курс доллара на уровне 35,2-35,6 грн, Ощадбанк – 35,1-35,7 грн, Укрэксимбанк – 35-35,5 грн, Райффайзен – 34,9-35,8 грн.
По данным finance.ua, котировки гривны против доллара на черном рынке начали ослабевать после стабильного периода. Так, к 11:20 они составляли 35,29-35,49 грн за доллар, хотя днем ранее колебались на уровне 35,15-35,36 грн.
Напоминаем:
Национальный банк с 21 мая отменяет ограничения на установление курса, по которому банки продают наличную валюту – до сих пор он не мог отклоняться более чем на 10% от официально установленного регулятором.
В НБУ объясняли, что такой шаг сделает валютный рынок более устойчивым и будет способствовать снижению амплитуды курсовых колебаний в его наличном сегменте.