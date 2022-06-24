В Украине заблокировали активы добывающих компаний российского бизнесмена на 1 миллиард

По делу о незаконной добыче полезных ископаемых и финансировании терроризма суд арестовал имущество российского бизнесмена и подконтрольных ему коммерческих структур общей стоимостью более 1 млрд. грн.

Об этом сообщают пресс-службы Офиса генпрокурора и СБУ.

Как отмечают в прокуратуре, расследуется уголовное производство по факту осуществления группой лиц, организованной гражданином РФ, незаконной деятельности, связанной с добычей полезных ископаемых, уклонением от уплаты обязательных налогов и платы за землю, выводом средств и финансированием терроризма (ч. 2 статьи 197-1, ч. 3 статьи 209, ч. 3 статьи 212, статьи 240, ч. 1 статьи 255, ч. 3 статьи 257, ч. 3 статьи 258-5 УК Украины).

В СБУ добавляют, что организацией, занимавшейся незаконной добычей украинских недр в промышленных масштабах, руководил влиятельный российский бизнесмен, которому принадлежала целая финансово-промышленная группа.

"Свои миллионные прибыли компания направляла на финансирование полномасштабной агрессии РФ, а также на материальное обеспечение оккупационных администраций в Крыму и на востоке Украины.

По материалам СБУ наложен арест на личное имущество российского олигарха, активы подконтрольных предприятий и незаконно добываемые полезные ископаемые на общую сумму более 1 млрд грн.

Установлено, что он организовал незаконный бизнес в Киевской и Житомирской областях. Там его коммерческие структуры занимались масштабной добычей песка и щебня без уплаты налогов в госбюджет Украины в особо крупных размерах", - говорится в сообщении СБУ.

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Средства от реализации полезных ископаемых через группу оффшорных компаний выводились и использовались для личного незаконного обогащения.

"Перечислялись в РФ, а также материальное обеспечение оккупационных администраций в Крыму и псевдореспублик "ДНР/ЛНР", - говорится в сообщении прокуратуры.

"В ходе досудебного расследования также установлено, что этот гражданин оправдывал и признавал правомерной вооруженную агрессию РФ против Украины, начатую в 2014 году. Он отрицал временную оккупацию части территории нашего государства, глорифицировал лиц, совершавших вооруженную агрессию", - добавили в ОГП.

По данным источников УП в правоохранительных органах, речь идет о бенефициаре горнодобывающей группы компаний "Юнигран" Игоре Наумце.

Экономическая правда