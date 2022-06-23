Райффайзен банк перенес свои данные в "облако" на фоне полномасштабной войны

Райффайзен Банк Украина завершил процесс перевода своих основных продуктов в облачную среду – большинство украинских банков прибегли к такому шагу, чтобы уберечься от физического уничтожения серверов.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

Отмечается, что до полномасштабного вторжения в Украину банк планировал перенести данные в облачное хранилище за год. Но, как рассказал Энкелейд Зотай, заместитель председателя правления банка, "24 февраля мы решили, что этот процесс чрезвычайно важен для банка и мы должны осуществить его гораздо быстрее".

В банке говорят, что миграция в облако прошла без заметного влияния на клиента или с минимальным влиянием, когда в ночное время осуществлялись плановые технические работы.

В условиях полномасштбаной войны банки начали массово переносить данные на облачные хранилища, чтобы обезопасить себя от физического уничтожения серверов. По данным НБУ, такой шаг предприняли 46 украинских банков. В частности, в облако уже перешли либо в процессе Monobank, Приватбанк и Ощадбанк.