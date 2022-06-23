Несмотря на многолетние обещания сократить количество госслужащих, оно существенно не изменилось – эксперты

Несмотря на обещания в каждый политический цикл сократить количество госслужащих, оно существенно не изменилось. Также есть категории служащих, которые не называются госслужащими, но по сути таковыми являются.

Об этом шла речь в ходе экспертной дискуссии "Как правильно сокращать государственный аппарат?", которую провел Центр социально-экономических исследований CASE Украина совместно с ЭП.

"У нас каждый политический цикл каждый политический лидер объявляет о том, что давайте сократим госслужащих на 20-30-50%, но существенное количество государственных служащих не изменилось.

Самая большая она была в 2013 году - это 335 тысяч, и вот сейчас Нацагентство дает цифру в 237 тысяч. То есть существенно она не изменилась", - заявил эксперт по правовым вопросам CASE Украина Андрей Саварец.

По его словам, есть несколько факторов, которые по-разному повлияли на это: оккупация РФ части территории Украины, "экономическое провисание" и то, что после внедрения новой редакции закона о госслужбе из-под действия этого закона был выведен целый ряд категорий служащих.

"Например, работники прокуратуры являются госслужащими, а прокуроры – это прокуроры, для них есть отдельный закон.

То есть, у нас есть 237 тыс госслужащих, не считая должностных лиц органов местного самоуправления плюс 134 тысячи полицейских, 30 тысяч работников СБУ, 60 тысяч работников Государственной пограничной службы - кстати, по понятным причинам их численность была не так давно увеличена на 7 тысяч. Здесь по крайней мере оно понятно: из этих 60 тыс почти 50 тыс - это именно военнослужащие.

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Плюс 15 тыс сотрудников прокуратуры, судьи так же не подпадают под действие закона о государственной службе, но все эти категории граждан заполняют е-декларации, на них распространяются требования закона о предотвращении коррупции и т.д.", - добавил эксперт.

Участники дискуссии отметили, что есть категории служащих, которые не называются госслужащими, но по сути таковыми являются.

"Например, Государственная служба занятости – это уже не государственные служащие, хотя это же государственная служба", – заявил исполнительный директор CASE Украина Дмитрий Боярчук.

"Было несколько волн, как говорят в народе, "розаттестации", то есть лицо вроде как государственный служащий, на него распространяются все ограничения, однако лицо не является госслужащим. Это очень странно.

Ну и, скажем так, есть "люди в погонах" – специальные со специальным статусом, в которых есть собственные законодательные акты, регулирующие их деятельность. Например, Нацполиция – у них есть свой закон, здесь все понятно.

Но есть несколько органов, таких как служба занятости и другие выведенные из-под действия этих законов. Но выходит, что они выполняют функции государства и все ограничения, думаю, они даже сами себя считают госслужащими. Соответственно, это повлияло на общую численность", – пояснил Саварец.

"То есть правительство может отчитываться, что мы снизили количество государственных служащих, но если взять всех бюджетников по направлениям - государственные предприятия, государственные учреждения плюс учителя, врачи - у нас выйдет более 5,5 млн бюджетников, это люди, которые получат зарплату за счет государственного бюджета, то есть за счет налогоплательщиков", - резюмировал эксперт.

"Плюс за это время мы создали несколько новых государственных органов, они не очень многочисленны, но можно учесть и НАБУ, и НАПК, и ДБР. Они не самые большие, но они есть. Плюс потихоньку увеличивается количество правоохранительных органов – имеется в виду штатная численность СБУ, которая лоббирует себе увеличение.

То есть, где-то увеличивается, где-то уменьшается - в общем численность не слишком изменилась. При том, что все же население Украины уменьшается", - заключил Саварец.

"Нужно разобраться, в чем вред от чиновников. Во-первых, это могут быть препятствия, которые чиновники наносят доступу к услугам или рынкам. Во-вторых, это коррупционные схемы, в которых они задействованы.

И третье – банальная неэффективность. И тогда, чтобы сократить численность, например, в отдельно взятом органе, нужно определить, что является эффективной работой. Разобраться, как процессы должны быть настроены и как они настроены де-факто, и тогда уже принимать решения.

На сегодняшний день формирование госорганов подвязано под процесс - управление, борьба с чем-то, обеспечение чего-то... То есть мы говорим о процессе. А если мы говорим о результате, то нужно начинать с другого принципа формирования. Здесь возможны интерсекторальные команды, которые заточены под конкретный индикатор успеха.

Есть и другой вариант – как говорится, топором: давайте снизим, и нам все равно, как вы это сделаете. То есть отрезать по-живому, надо кого-то уволить – кого? Либо неэффективного, либо нелояльного, но, допустим, профессионала, либо рандомно, но тогда кто-то должен понести за это политическую ответственность", - добавили эксперты.

"Без политической воли, без политических лидеров, без так называемой "встряски", а война – это также возможность перестроить определенные процессы, государственная служба сама себя не реформирует.

Конечно, участие гражданского общества, экспертов, плюс у нас будет большой толчок – это евроинтеграция, это бэкграунд, от которого мы должны отталкиваться", – резюмировал старший экономист CASE Украина Владимир Дубровский.

Экономическая правда