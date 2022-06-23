Запорожская ОВА опровергает ограбление солнечной электростанции в Токмаке

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В Запорожский областной военный администраций опровергают сообщения о якобы демонтаже и вывозе российскими оккупантами солнечных панелей с солнечной электростанции в Токмаке.

Об этом Экономической правде сообщили в Запорожской ОВД.

Там отметили, что информация об ограблении не соответствует действительности, а все солнечные панели на месте.

Ранее в четверг издание Vlasti.net со ссылкой на показания жителей города сообщило, что кафиры якобы разбирают солнечную электростанцию в Токмаке (Запорожская область) и вывозят солнечные панели. В настоящее время город находится под оккупацией.

СЭС принадлежит Тоkmak Solar Energy и пятая по величине в Украине. Она имеет мощность 50 МВт и площадь 96,4 га.

По данным YouControl, компания принадлежит через Аэлиос ЛТД (AELIOS LTD) Руслану Божко и Александру Репкину через Саввиос ЛТД.