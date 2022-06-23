Производитель телекоммуникационного оборудования Cisco сворачивает бизнес в РФ и Беларуси
Американский производитель сетевого оборудования Cisco Systems Inc заявил, что будет сворачивать свой бизнес в РФ и Беларуси.
Об этом пишет Reuters.
Компания прекратила деловые операции в этих странах, включая продажу и обслуживание, в марте.
"Cisco сворачивает свой бизнес в России и Белоруссии, поскольку темпы ухода западных компаний ускоряются", - пишет агентство.
"С момента нашего объявления от 3 марта мы продолжаем внимательно следить за войной в Украине. Сейчас мы приняли решение начать упорядоченное сворачивание нашего бизнеса в России и Беларуси.
Мы сосредоточены на том, чтобы к пострадавшим сотрудникам России и Беларуси относились с уважением и чтобы они получили нашу поддержку во время этого перехода. Cisco продолжает использовать все свои ресурсы, чтобы помочь нашим сотрудникам, учреждениям и жителям Украины, а также нашим клиентам и партнерам в настоящее время", - говорится в заявлении компании.
Cisco Systems, Inc – транснациональная корпорация, которая является крупнейшим в мире производителем сетевого оборудования, предназначенного для обслуживания сетей удаленного доступа, сервисов безопасности, сетей хранения данных, маршрутизации и коммутации, а также потребностей коммерческого рынка IP-коммуникаций и корпоративного рынка.
Экономическая правда
"Экономическая правда" теперь в Telegram. Мы отслеживаем, как быстро падает путинский режим и какие компании присоединяются к бойкоту агрессора. Подписаться можно здесь.