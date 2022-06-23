Производитель телекоммуникационного оборудования Cisco сворачивает бизнес в РФ и Беларуси

Американский производитель сетевого оборудования Cisco Systems Inc заявил, что будет сворачивать свой бизнес в РФ и Беларуси.

Об этом пишет Reuters.

Компания прекратила деловые операции в этих странах, включая продажу и обслуживание, в марте.

"Cisco сворачивает свой бизнес в России и Белоруссии, поскольку темпы ухода западных компаний ускоряются", - пишет агентство.

"С момента нашего объявления от 3 марта мы продолжаем внимательно следить за войной в Украине. Сейчас мы приняли решение начать упорядоченное сворачивание нашего бизнеса в России и Беларуси.

Мы сосредоточены на том, чтобы к пострадавшим сотрудникам России и Беларуси относились с уважением и чтобы они получили нашу поддержку во время этого перехода. Cisco продолжает использовать все свои ресурсы, чтобы помочь нашим сотрудникам, учреждениям и жителям Украины, а также нашим клиентам и партнерам в настоящее время", - говорится в заявлении компании.

Cisco Systems, Inc – транснациональная корпорация, которая является крупнейшим в мире производителем сетевого оборудования, предназначенного для обслуживания сетей удаленного доступа, сервисов безопасности, сетей хранения данных, маршрутизации и коммутации, а также потребностей коммерческого рынка IP-коммуникаций и корпоративного рынка.

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