УЗ отменяет поезд Киев-Рахов из-за ремонтных работ

ФОТО УКРЗАЛІЗНИЦЯ

Из-за ремонтных работ Укрзализныця со 2 июля отменит курсирование поезда Киев-Рахов, а впоследствии изменит маршрут поезда Одесса-Рахов.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Ремонтные работы будут вестись на участке Рахов – Берлибаш – Госграница. Берлибаш расположен в Закарпатской области недалеко от границы с Румынией.

Как следствие, "Укрзалізниця" отменяет со 2 июля курсирование поезда №55/56 сообщением Киев - Рахов. С 12 июля изменится маршрут поезда №26/25 Одесса — Рахов: с 12 июля он будет курсировать в сообщении Одесса — Яремче по расписанию в обоих направлениях.