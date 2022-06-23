Российские производители газировки начали заявлять о дефиците углекислого газа

Российские производители газированных напитков столкнулись с нехваткой углекислого газа – дефицит ингредиента оценивается в 10-20% и может привести к сокращению ассортимента.

Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на участников рынка.

По словам источников газеты на рынке, проблемы с закупкой углекислого газа появились в конце мая - начале июня. При этом углекислый газ поставляют ежемесячно, если проблему не разрешат, то дефицит вырастет.

Отмечается, что углекислый газ – это побочный продукт при производстве удобрений, а их поставки на внешний рынок сократились после начала войны в Украине.

При этом мог увеличиться спрос на углекислый газ со стороны других отраслей. В частности, химической. Кроме того, некоторые заводы могли приступить к плановому ремонту, добавил другой собеседник газеты.

По словам источника в одном из самых крупных производителей химии, дефицита углекислого газа в России нет. При этом наблюдается повышенный спрос на газ среди производителей напитков.

Сейчас производители переходят на тару большего объема из-за дефицита упаковки. Поэтому CO2 расходуется больше на 1 литр продукции.

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Напомним:

Coca-Cola HBC больше не будет производить и продавать Coca-Cola или продукцию других своих брендов в России.

Экономическая правда