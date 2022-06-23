Крупнейший добытчик серебра в России из-за санкций имеет проблемы со сбытом слитков

Крупнейший в РФ добытчик серебра Polymetal заявил о накоплении на своих складах слитков серебра из-за сложностей со сбытом.

Об этом говорится в заявлении компании.

Компания отметила, что у нее сейчас нет надежных каналов экспорта и возможностей сбыта на внутреннем рынке, а доступ к бывшим рынкам закрыли санкции.

В Polymetal добавили, что ведутся переговоры о поставках с международными коммерческими и промышленными структурами.

"Ожидается, что в 2022 году доля серебряных слитков в структуре реализации составит менее 5%", - отметила Polymetal. Физические объемы накопленного металла не раскрываются из соображений безопасности, заявил представитель компании.

Polymetal ранее продавала серебро в слитках в Европу, теперь это невозможно из-за санкций западных стран против России, говорят представители компании.

Сама Polymetal не подверглась санкциям, но пострадала от выхода инвесторов после начала вторжения РФ в Украину, писала Financial Times.

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Экономическая правда