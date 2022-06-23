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НБУ "напечатал" для правительства еще 35 миллиардов

Четверг, 23 июня 2022, 15:40 - Cергей Мельник
 
Sergei Chuzavkov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Национальный банк выкупил у Министерства финансов облигаций внутреннего государственного займа на 35 миллиардов гривень.

Об этом говорится в данных Нацбанка.

По состоянию на 23 июня общая сумма ОВГЗ в портфеле НБУ выросла до 533,6 млрд грн.

Всего за июнь НБУ эмитировал 105 млрд. грн., а с начала большой войны Национальный банк выкупил у Минфина ОВГЗ на 225 млрд. грн.

Подробнее читайте в статье Ярослава Винокурова: Много гривни не бывает. Почему НБУ включил на полную "печатный станок" и к чему это приведет?

Экономическая правда

деньги НБУ ОВГЗ Минфин
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Экономическая правда
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