НБУ "напечатал" для правительства еще 35 миллиардов
Четверг, 23 июня 2022, 15:40 -
Национальный банк выкупил у Министерства финансов облигаций внутреннего государственного займа на 35 миллиардов гривень.
Об этом говорится в данных Нацбанка.
По состоянию на 23 июня общая сумма ОВГЗ в портфеле НБУ выросла до 533,6 млрд грн.
Всего за июнь НБУ эмитировал 105 млрд. грн., а с начала большой войны Национальный банк выкупил у Минфина ОВГЗ на 225 млрд. грн.
Подробнее читайте в статье Ярослава Винокурова: Много гривни не бывает. Почему НБУ включил на полную "печатный станок" и к чему это приведет?
Экономическая правда