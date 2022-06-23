Nike решил полностью уйти с российского рынка
Компания Nike – американский производитель спортивной обуви и одежды – решила уйти с российского рынка: сайт и приложение Nike будут недоступны в России.
Об этом говорится в заявлении на российском сайте Nike.
"Компания Nike Inc. приняла решение уйти с российского рынка. В этой связи сайт Nike.com и мобильное приложение Nike больше не доступны в этом регионе", - говорится в сообщении.
"Магазины Nike недавно временно закрылись и больше не откроются", - добавили в компании.
"Nike приняла решение покинуть российский рынок. Нашим приоритетом является обеспечение полной поддержки наших сотрудников и ответственное сокращение наших операций в ближайшие месяцы", - говорится в письме компании.
Напомним:
Компания Nike – американский производитель спортивной обуви и одежды – не продлила договор с крупнейшим франчайзи в России Inventive Retail Group. IRG будет вынуждена закрыть все свои магазины под брендом Nike.
Экономическая правда
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