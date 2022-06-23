Из-за санкций у российских аграриев дефицит запчастей для иностранной техники

Российские аграрии вслед за автовладельцами столкнулись с нехваткой запчастей для иностранной техники, доля которой в парке достигает 30-40% – санкции ЕС прямо запрещают импорт части комплектующих.

Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на участников рынка.

Так, опрос, проведенный среди участников рынка, свидетельствует о сложностях с обслуживанием и ремонтом сельхозтехники из-за дефицита запчастей. Речь идет о технике иностранных производителей, объем которой в парке составляет в среднем 30-40%.

По словам источников газеты в крупном агрохолдинге, запчасти на импортную технику найти очень сложно.

"У ряда поставщиков есть какие-то простые детали, но их нужно искать, а цены выше докризисных на 50-100%", - говорит собеседник издания.

По его словам, у компании на этом фоне оставили одну из машин "на запчасти", а также начали закупать российскую технику вместо импортной.

Глава правления ассоциации дилеров сельхозтехники АСХОД Александр Алтынов говорит, что стоимость запчастей выросла в среднем на 30-50%, что связано с дополнительными затратами на логистику.

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Гендиректор агрохолдинга "Степ" Андрей Недужко отмечает, что сейчас компания полностью снабжена техникой и запчастями.

"Однако некоторые из поставщиков импортной сельхозтехники существенно подняли цены, например John Deere в одностороннем порядке увеличил стоимость поставок втрое по уже заключенным и уплаченным контрактам", - говорит он.

По его словам, дефицита российской техники нет, но в холдинге фиксируют рост стоимости запчастей по отдельным позициям до 30%, а также удорожание сервиса.

Эксперты добавляют, что на рынке дефицит турбин и гидравлических систем для импортных сельхозмашин, особенно New Holland и John Deere.

Экономическая правда