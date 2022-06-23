Яхтам российских олигархов не хватает безопасных гаваней – Bloomberg

Мегаяхтам российских олигархов, против которых западные страны ввели санкции из-за вторжения РФ в Украину, не хватает гаваней, в которых они могли бы укрыться от ареста.

Об этом пишет Bloomberg.

"Когда суперяхта Amadea стоимостью 325 миллионов долларов, которую связывают с российским миллиардером Сулейманом Керимовым, отплыла на Фиджи в апреле, капитан, возможно, подумал, что нашел безопасное убежище.

Островное государство в южной части Тихого океана не присоединилось к глобальному движению по введению санкций против России и многих состоятельных сторонников президента Владимира Путина, а несколько недель до этого воздержалось от поддержки резолюции Организации Объединенных Наций, которая поддерживает территориальную целостность Украины.

Однако через неделю после прибытия Amadea власти Фиджи задержали роскошную яхту по просьбе правительства США, утверждавшего, что Керимов, попавший под санкции за связи с Путиным, является настоящим владельцем корабля. В итоге США выиграли ряд юридических исков и конфисковали судно, отправив его в Гонолулу (Гавайи) на прошлой неделе", - пишет агентство.

Как отмечает издание, этот эпизод показывает, что у российских магнатов не хватает гаваней, в которых они могли бы скрыть свои роскошные яхты от ареста.

"США и Европа преследуют их суперяхты, виллы и другие активы из-за их связей с Путиным. Уже более десяти язт стоимостью более 2,25 миллиарда долларов были арестованы США, странами ЕС и добровольными союзниками, такими как Фиджи", - говорится в статье.

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США сформировали рабочую группу под названием KleptoCapture для преследования активов российских олигархов.

В Европе правительства Германии, Италии, Испании и других стран конфисковали сверхроскошные суда, самое дорогое из которых - Dilbar российского миллиардера Алишера Усманова, стоимость оценивается в $750 млн.

После того, как Amadea была впервые арестована, заместитель генерального прокурора США Лиза А. Монако заявила, что Министерство юстиции "смотрело на каждую яхту, приобретенную за грязные деньги".

"Эта конфискация должна сказать каждому коррумпированному российскому олигарху, что он не может укрыться – даже в самой отдаленной части мира", – подчеркнула она.

Опасаясь конфискации и ареста яхт, владельцы отправили их в страны, которые до сих пор считаются дружественными, позволяя судам швартоваться или беспрепятственно находиться поблизости - Дубай (ОАЭ), Турция и Мальдивы.

"Тем не менее, может быть сложно предположить, как страны могут отреагировать на российскую мегаяхту в своих водах, например, в случае с Amadea, или как правительства могут изменить свой подход к санкциям посредством политического давления или смены администрации", - пишет Bloomberg.

"Поскольку цепочки поставок продолжают меняться, а вопросы экономической и продовольственной безопасности растут до уровня национальных кризисов, готовность либо принять меры против российских судов, либо разрешить им безопасное убежище может измениться", - сказал консультант по морскому праву и безопасности Ян Ралби.

Экономическая правда