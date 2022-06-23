Финский производитель краски и лаков Tikkurila сворачивает бизнес в России – решили активировать варианты выхода из РФ, включая возможную продажу или контролируемый выход с российского рынка.

Об этом говорится в заявлении компании PPG (владелец Tikkurila).

Отмечается, что Tikkurila продолжает продавать "минимальный объем", необходимый для оплаты труда российских сотрудников. Вся прибыль Tikkurila пожертвует на благотворительность.

Компания также сообщила, что перестала сотрудничать с российскими предприятиями нефтегазовой и аэрокосмической отраслей, а также с государственными учреждениями и организациями, попавшими под санкции.

Tikkurila владеет тремя заводами в Петербурге.

"Из-за нашей неспособности стабильно работать даже на этом минимальном уровне, PPG приняла решение активировать варианты выхода из России, включая возможную продажу или контролируемый выход с российского рынка", - говорится в заявлении.

Экономическая правда

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