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США отправят в Украину робота-собаку от Boston Dynamics для разминирования территорий – СМИ

Четверг, 23 июня 2022, 09:14 - Алексей Павлыш

Армия США согласилась предоставить робота-собаку Spot от Boston Dynamics для разминирования территорий вокруг Киева.

Об этом пишет Foreign Policy.

По словам собеседника издания, армия США согласилась предоставить одного из двух своих роботов-собак.

Работа-собаку Spot от Boston Dynamics используют для разминирования территорий вблизи Киева.

Отмечается, что работа будет использовать американская некоммерческая организация HALO Trust - Организация жизнеобеспечения опасных территорий, которая проводит гуманитарное разминирование - устраняет угрозы взрывоопасных остатков войны: находит взрывоопасные предметы, обозначает территории, составляет карты, очищает от взрывоопасных предметов, в частности от мин-ловушек.

"Spot мог бы помочь перетащить неразорвавшиеся боеприпасы, например, кассетные бомбы, к яме, содержащей другие боеприпасы, позволяя безопасно взрывать их вдали от гражданского населения партиями от 50 до 100 снарядов и без опасности", - говорится в статье.

Ранее в МВД заявляли, что из-за российского вторжения 30 миллионов гектаров территории Украины нуждаются в разминировании.

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Робот от Boston Dynamics уже работал в Украине. В октябре 2020 он замерял радиацию в Чернобыльской зоне отчуждения.

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