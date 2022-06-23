США отправят в Украину робота-собаку от Boston Dynamics для разминирования территорий – СМИ
Армия США согласилась предоставить робота-собаку Spot от Boston Dynamics для разминирования территорий вокруг Киева.
Об этом пишет Foreign Policy.
По словам собеседника издания, армия США согласилась предоставить одного из двух своих роботов-собак.
Работа-собаку Spot от Boston Dynamics используют для разминирования территорий вблизи Киева.
Отмечается, что работа будет использовать американская некоммерческая организация HALO Trust - Организация жизнеобеспечения опасных территорий, которая проводит гуманитарное разминирование - устраняет угрозы взрывоопасных остатков войны: находит взрывоопасные предметы, обозначает территории, составляет карты, очищает от взрывоопасных предметов, в частности от мин-ловушек.
"Spot мог бы помочь перетащить неразорвавшиеся боеприпасы, например, кассетные бомбы, к яме, содержащей другие боеприпасы, позволяя безопасно взрывать их вдали от гражданского населения партиями от 50 до 100 снарядов и без опасности", - говорится в статье.
Ранее в МВД заявляли, что из-за российского вторжения 30 миллионов гектаров территории Украины нуждаются в разминировании.
Робот от Boston Dynamics уже работал в Украине. В октябре 2020 он замерял радиацию в Чернобыльской зоне отчуждения.
Экономическая правда
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