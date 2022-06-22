Танкеры с российской нефтью все чаще исчезают с радаров посреди океана

getty images

Танкеры, перевозящие российскую нефть, все чаще отключают свою локацию в Атлантическом океане – подобная тактика используется для покупки подсанкционной нефти из Ирана и Венесуэлы.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои данные.

За последние 10 дней по меньшей мере три танкера исчезли из систем отслеживания судов (AIS), когда они приближались к Азорским островам – крохотной группе островов в 1500 км от материковой Португалии.

Вероятно, они перебрасывали свои партии на другие суда. Такие "передачи" грузов не происходили до того, как Россия совершила полномасштабное вторжение в Украину, тем более с выключенной локацией.

Мотивация для этого совсем не ясна. Например, некоторые покупатели могут стремиться покупать российскую нефть как можно частнее. Хотя Евросоюз в шестом пакете санкций ввел эмбарго на российскую танкерную нефть, оно полностью вступает в силу только в декабре.

Некоторые российские грузы также начинают исчезать из виду на пути в Азию, отмечает агентство.

Хотя перегрузка нефти с меньшего судна на большее является привычным явлением на рынке, а российские суда годами располагались у побережья Дании с выключенной локацией, в последнее время — также в Средиземном море и даже у Азорских островов.

ВИДЕО ДНЯ

Однако необычно то, что они выключают свою локацию – это тактика, которая часто используется для покупки подсанкционной нефти из таких стран, как Иран и Венесуэла.

Несколько недель назад сообщалось, что российскую нефть, которую нужно перенаправить из Европы в новые клиенты в Азии, перегружают посреди Атлантического океана, хотя обычно перегрузки проводят в прибрежных водах из соображений безопасности.