В июне зарплаты украинцев прекратили снижение

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В июне компании, которым удалось сохранить свою деятельность в условиях кризиса, уже провели оптимизацию расходов, в результате чего на рынке прекратилось падение зарплат у большей части сфер.

Об этом сообщает кадровый портал grc.ua.

Да, в апреле на рынке фиксировалось падение средней заработной платы на 10% против периода до полномасштабной войны, а в мае снижение зарплат продолжилось до критически низкого уровня.

"Июнь показал условную стабилизацию зарплат. В большинстве профессиональных сфер зарплаты прекратили понижение, однако и значительного роста не происходит", – отмечают аналитики.

Пока средняя заработная плата в июне во всех открытых вакансиях на портале составляет 20 100 грн. Высокие зарплаты традиционно предлагают айтовцам, руководителям и в сфере консалтинга. Хотя по сравнению с маем в вакансиях предлагают более низкие зарплаты.

Например, в сфере ИТ предлагают в среднем 70 900 грн, руководителям – 45 300 грн. В сфере консалтинга средняя зарплата снизилась почти вдвое по сравнению с маем и составляет 33 000 грн. В июне также появились предложения по работе с высокими зарплатами в таких профессиональных сферах, как строительство и недвижимость, управление персоналом, добыча сырья.

Кроме того, произошло оживление на рынке недвижимости, поэтому работодатели начали публиковать вакансии для менеджеров по аренде и продаже. Также произошло незначительное оживление в туристической сфере, гостеприимстве и ресторанах. Но, фиксируют аналитики, даже несмотря на незначительное оживление работодателей, количество вакансий критически мало.

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Для специалистов по маркетингу и PR предлагаемые зарплаты снизились, похожая ситуация в сфере медицины и фармацевтики. Снизилась также средняя зарплата в открытых вакансиях для рабочего персонала, охранников и студентов и специалистов, которые только начинают карьерный путь.

Самые высокие зарплаты традиционно в Киеве – медианное вознаграждение составляет 29,5 тысяч грн. На второй позиции по размеру средней заработной платы Львов и область (20,5 тыс. грн). В пятерку регионов с высокими зарплатами в июне также попали Николаевская область (средняя зарплата в открытых вакансиях составляет 19 500 грн), Днепропетровская область (19 100 грн) и Одесская область (18 700 грн).

Самые низкие зарплаты – в Ровенской области (10400 грн), в Кропивницком и Кировоградской области (10400 грн), а также Харьковской (10500 грн), Полтавской (11800 грн) и Ивано-Франковской области (11800 грн).

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