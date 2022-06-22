Реестр разрушенного имущества будет запущен в июле - Мининфраструктуры

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Реестр разрушенного российскими оккупантами имущества украинцев будет запущен в июле, кроме подачи заявок о вреде украинцы смогут добавлять результаты обследования пострадавших объектов.

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры по вопросам цифрового развития Анатолий Комирный во время пресс-конференции, сообщает "Интерфакс-Украина".

Он напомнил, что несколько месяцев назад в приложении "Дія" была запущена приемка заявок о поврежденном имуществе.

"Пока мы разрабатываем "Реестр разрушений", в середине июля запустим полный функционал - не только подача [физлицами] заявок о вреде, но и возможность добавления результатов обследования органами местного самоуправления", - сказал Комирный.

Задачей, по словам чиновника, является не просто собрать данные о разрушениях, но и сделать эту информацию полной и юридически значимой. Тогда реестр поможет защитить права украинцев на компенсацию, в частности, в международных судебных инстанциях.

"Например, есть несколько заявок о разрушенных квартирах в доме. Но во время обследования органом местного самоуправления может быть обнаружено повреждение держательных конструкций и невозможность дальнейшей эксплуатации всего здания", - объясняет Комирный.

"Такая экспертиза крайне важна, чтобы все пострадавшие украинцы, даже те, кто пока не подал заявку, в будущем могли получить компенсацию или стать в очередь на восстановление, когда будет разработан механизм восстановления жилья.

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