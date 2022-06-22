Zoom планирует предоставить бесплатный доступ украинским университетам и профтехам

Сервис для видеосвязи Zoom планирует предоставить бесплатный доступ к своим сервисам украинским университетам и учреждениям профессионально-технического образования.

Об этом сообщил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Это очень важно во время войны, когда все обучение проходит в онлайне. Сейчас некоторые студенты защищают дипломные работы в окопах, защищая государство, а учителя проводят уроки для школьников прямо из бомбоубежищ", – прокомментировал он.

Напоминаем:

Ранее Zoom отозвала лицензии на разработку программного обеспечения в России из-за развязанной полномасштабной войны против Украины.