ФРГ недостаточно быстро отказывается от энергоносителей из России, есть риски для заводов – Volkswagen

Гендиректор Volkswagen AG Герберт Дисс заявил, что отход Германии от российских энергоресурсов происходит недостаточно быстро, чтобы защитить автопроизводителя от внезапной остановки поставок природного газа.

Об этом пишет Bloomberg.

По словам гендиректора компании, VW сохранит возможность использовать уголь для получения электроэнергии вместо газа из-за зависимости Германии от российского импорта.

По его словам, был достигнут прогресс в поставках сжиженного газа из США и других стран, но на создание необходимой инфраструктуры нужно время.

"Это, вероятно, будет не так быстро, чтобы справиться с серьезными проблемами.

В долгосрочной перспективе я уверен, что мы станем независимы от российского газа", - добавил Дисс.

Хотя война в Украине, повышение процентных ставок и инфляция влияют на склонность инвесторов к риску, Дисс сказал, что пока не видит разрушения спроса в автомобильном секторе.

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По его словам, VW имеет заказы на электромобили на "примерно на год" и надеется, что достигнет своих целей к 2022 году.

"Мы не видим, что спрос сокращается, но это может измениться", – сказал он.

Экономическая правда