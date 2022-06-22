На Житомирщине арестовали имущество и корпоративные права белорусского щебеночного завода

Суд арестовал корпоративные права и имущество щебеночного завода, владельцем которого является белорусский орган местного самоуправления.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Отмечается, что арест наложен по ходатайству прокуроров Житомирской областной прокуратуры.

Арест наложили на корпоративные права и имущество предприятия более 30 млн грн "для обеспечения спецконфискации и сохранения вещественных доказательств в уголовном производстве по факту завладения должностными лицами денежными средствами путем обмана (ч. 3 ст. 190 УК Украины)".

"Речь идет о корпоративных правах и имуществе щебеночного завода, владельцем которого является белорусский орган местного самоуправления.

По постановлению суда запрещено отчуждать, распоряжаться и пользоваться спецтехникой и грузовыми автомобилями, производственными конвейерами и цехами, складами, скважинами, железнодорожной подъездной дорогой, офисными помещениями, многоэтажными жилыми домами, зданиями детского сада и учреждения отдыха и т.д", - говорится в сообщении.

По данным следствия, должностные лица предприятия путем обмана снизили свой денежный уставный капитал, искусственно создав долг по выплате зарплаты. Владельцы щебеночного завода – горсовет белорусского города – с января этого года не выплачивают зарплату, задолжав 100 работникам 4 млн грн.

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Экономическая правда