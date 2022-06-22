Twitter запустит функцию Notes для создания длинных постов
Twitter в ближайшее время запустит новую функцию Notes, позволяющую писать длинные твиты – более лимита в 280 символов, который сейчас действует в соцсети.
Об этом пишет TechCrunch.
Новая функция в Twitter, который всегда использовал короткий формат публикаций, позволит пользователям создавать длинные твиты.
Раньше авторам для длинных историй нужно было создавать треды – цепочку из твитов на одну тему.
TechCrunch пишет, что интеграция новой функции Notes может стать самым большим изменением в соцсети с того момента, как компания увеличила лимит знаков для постов со 140 символов до 280 в 2017 году.
По данным издания, в настоящее время инструмент тестируется среди ограниченного количества пользователей.
При этом представители платформы отказались от официальных комментариев, заявив, что "скоро" поделятся новостями о новой функции.
Экономическая правда
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