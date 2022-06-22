Все разделы
Укр / Рус

Twitter запустит функцию Notes для создания длинных постов

Среда, 22 июня 2022, 17:39 - Алексей Павлыш

Twitter в ближайшее время запустит новую функцию Notes, позволяющую писать длинные твиты – более лимита в 280 символов, который сейчас действует в соцсети.

Об этом пишет TechCrunch.

Новая функция в Twitter, который всегда использовал короткий формат публикаций, позволит пользователям создавать длинные твиты.

Раньше авторам для длинных историй нужно было создавать треды – цепочку из твитов на одну тему.

TechCrunch пишет, что интеграция новой функции Notes может стать самым большим изменением в соцсети с того момента, как компания увеличила лимит знаков для постов со 140 символов до 280 в 2017 году.

По данным издания, в настоящее время инструмент тестируется среди ограниченного количества пользователей.

При этом представители платформы отказались от официальных комментариев, заявив, что "скоро" поделятся новостями о новой функции.

ВИДЕО ДНЯ

Экономическая правда

"Экономическая правда" теперь в Telegram. Мы отслеживаем, как быстро падает путинский режим, и какие компании присоединяются к бойкоту агрессора. Подписаться можно здесь

соцсети Twitter
Материалы по теме
TikTok планирует выйти на игровой рынок: тестирует игры для пользователей во Вьетнаме 20 мая 2022, 11:25
Минус Instagram: как изменилось использование соцсетей в РФ после блокировок 26 марта 2022, 15:06
В РФ производители продуктов просят разрешить логотипы Facebook и Instagram на упаковке 25 марта 2022, 08:37
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте