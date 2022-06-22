Twitter запустит функцию Notes для создания длинных постов

Twitter в ближайшее время запустит новую функцию Notes, позволяющую писать длинные твиты – более лимита в 280 символов, который сейчас действует в соцсети.

Об этом пишет TechCrunch.

Новая функция в Twitter, который всегда использовал короткий формат публикаций, позволит пользователям создавать длинные твиты.

Раньше авторам для длинных историй нужно было создавать треды – цепочку из твитов на одну тему.

TechCrunch пишет, что интеграция новой функции Notes может стать самым большим изменением в соцсети с того момента, как компания увеличила лимит знаков для постов со 140 символов до 280 в 2017 году.

По данным издания, в настоящее время инструмент тестируется среди ограниченного количества пользователей.

При этом представители платформы отказались от официальных комментариев, заявив, что "скоро" поделятся новостями о новой функции.

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Экономическая правда