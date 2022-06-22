На фоне слухов о санкциях: в РФ хотят засекретить данные о золотом запасе

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, позволяющий признавать гостайной данные о размерах золотого запаса и государственных валютных резервов России.

Об этом пишет Forbes Russia.

"Законопроект в целом направлен на изменение регулирования корпоративных отношений, его в Госдуму внесло правительство. Золотой запас касается первой статьи документа.

Закон "О государственной тайне" прямо запрещает относить размер золотого запаса и валютных резервов государства к государственной тайне и засекречивать эти сведения", - пишет издание.

При этом законопроект предлагает убрать из документа лишь один абзац - как раз о золотовалютных резервах. Авторы документа считают, что нельзя допустить попадания информации о золотовалютных резервах России в руки "недружественных" иностранных государств.

Ранее Reuters со ссылкой на источник сообщило, что Европейский Союз обсуждает возможность включения золота в седьмой пакет санкций против России в связи с ее вторжением в Украину.

Хотя в настоящее время Брюссель не разрабатывает следующий пакет санкций, уже ведется работа по определению секторов, наиболее ощутимых для российской экономики.

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По данным источников Reuters, на закрытой встрече послов ЕС на прошлой неделе Дания предложила включить в новые санкции против РФ золото.

Кроме того, Европейская комиссия уже начала работу в этом направлении, но пока неясно, о каких именно ограничениях идет речь – относительно запрета экспорта золота в Россию, его импорта или и того, и другого одновременно.

Золото является важным активом Центрального банка РФ, чьи активы оказались частично заморожены за границей в результате санкций Запада.

По оценке Минфина РФ, была заморожена примерно половина резервов - $300 млрд.

Экономическая правда