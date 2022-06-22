В Украине полностью остановлена нефтепереработка – Витренко

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Вся нефтеперерабатывающая отрасль Украины не работает из-за целенаправленных российских ракетных обстрелов.

Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко на пресс-конференции в Киеве.

"К сожалению, эти удары начались фактически с первых дней войны… Вся нефтепереработка в Украине сейчас из-за массированных неоднократных атак агрессора не работает и сложно обеспечивать логистику нефтепродуктов на украинский рынок, из-за чего возникает их дефицит", – сказал он.

Витренко назвал условия, при которых "Нафтогаз" приобщится к решению проблем с топливом в Украине.

"Когда мы получим полностью управление и сеть АЗС, когда решится проблема с логистикой и мы сможем получать ресурс для создания национального резерва нефтепродуктов, после этого "Нафтогаз" сможет приобщиться к решению проблем на рынке топлива и обеспечивать стабильность, прозрачность, справедливость цен на этом рынке", – отметил глава НАК.

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Экономическая правда