В Украине полностью остановлена нефтепереработка – Витренко
Вся нефтеперерабатывающая отрасль Украины не работает из-за целенаправленных российских ракетных обстрелов.
Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко на пресс-конференции в Киеве.
"К сожалению, эти удары начались фактически с первых дней войны… Вся нефтепереработка в Украине сейчас из-за массированных неоднократных атак агрессора не работает и сложно обеспечивать логистику нефтепродуктов на украинский рынок, из-за чего возникает их дефицит", – сказал он.
Витренко назвал условия, при которых "Нафтогаз" приобщится к решению проблем с топливом в Украине.
"Когда мы получим полностью управление и сеть АЗС, когда решится проблема с логистикой и мы сможем получать ресурс для создания национального резерва нефтепродуктов, после этого "Нафтогаз" сможет приобщиться к решению проблем на рынке топлива и обеспечивать стабильность, прозрачность, справедливость цен на этом рынке", – отметил глава НАК.
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Экономическая правда