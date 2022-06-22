Предложение квартир под аренду в Киеве продолжает расти

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За май в категории "Долгосрочная аренда квартир" на сайте OLX было размещено 54,8 тысячи предложений по аренде квартир, что в полтора раза больше, чем в апреле.

Об этом говорится в пресс-релизе OLX.

В июне количество объявлений остается высоким: с 1 по 20 июня на OLX разместили 53,3 тыс. объявлений по долгосрочной аренде.

Больше всего объявлений об аренде квартир в Печерском районе – 9,4 тыс., далее следует Дарницкий и Шевченковский районы с 7,6 и 6,4 тысяч объявлений соответственно. В апреле лидером по количеству предложений посреди долгосрочной аренды был Дарницкий район.

Бессменным лидером остаются однокомнатки – 49% от всех объявлений за июнь.

Цена на аренду недвижимости остается стабильной – найти однокомнатную в столице можно за 7 870 грн, двухкомнатную – за 10 598 грн, а трехкомнатную – за 15 985 грн. Аналогичные цены были и в апреле. Деснянский район – самый бюджетный вариант для аренды квартир любой комнатности.

Экономическая правда