Инфляция в Британии достигла максимума за 40 лет

Инфляция в Великобритании выросла до 9,1% по сравнению с 9% в апреле - это самый высокий показатель за последние 40 лет. Последний раз рост цен превышал это значение в 1982 году.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на данные Управления национальной статистики.

На рекордные показатели инфляции влияют рекордные цены на бензин и резкий рост цен на продукты питания.

Наибольший вклад в рост цен в годовом выражении внесло подорожание продуктов питания и безалкогольных напитков, цены на которые в мае прошлого года снизились, а также рост цен на энергоносители.

На прошлой неделе Банк Англии заявил, что инфляция достигнет 11% позже в текущем году на фоне роста цен на газ и электроэнергию.

Цены на мебель, бытовую технику и техническое обслуживание выросли на 11%, что является самым большим ежегодным ростом с 2006 года.

Экономисты утверждают, что инфляция в ближайшие месяцы будет расти еще больше – из-за новых рекордов в ценах на бензин и дизтопливо в июне, и что рост цен на продукты питания повредит беднейшим семьям, поскольку они тратят большую часть своего дохода на предметы первой необходимости, чем богатые домохозяйства.

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На прошлой неделе Банк Англии поднял ставку в пятый раз подряд. Сейчас она составляет 1,25% – это максимум за 13 лет.

Экономическая правда