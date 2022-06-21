Зеленский назначил нового члена Совета НБУ: что о нем известно

Президент Владимир Зеленский своим указом назначил Игоря Веремия членом Совета Нацбанка – он участвовал в делегации Украины в Трехстороннюю контактную группу, работал в правительстве Яценюка и занимался экономикой в Администрации Януковича.

О назначении известно из указа на сайте Офиса президента.

Как отметила советница главы Офиса президента Виктория Страхова, в 2014 году Веремий был заместителем министра экономики (назначен в сентябре 2014 года), а также участвовал в Трехсторонней контактной группе для достижения целей мирного урегулирования ситуации на Донбассе. Он представлял Украину в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам с июня 2019 года.

Кроме того, до марта 2020 он был внештатным советником министров иностранных дел Вадима Пристайко и Павла Климкина – Веремий участвовал в консультациях на Минской переговорной площадке.

До министерства, Веремий возглавлял Департамент экономики в Администрация беглого экспрезидента Виктора Януковича. В начале апреля 2012 Веремий был назначен заместителем пятого президента Петра Порошенко как председателя Межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ).

Веремий не понаслышке знает о проблемах в торговле с Россией - во времена Ющенко он возглавлял торгово-экономическую миссию посольства Украины в РФ

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