Аграриям будут выдавать гранты до 7 миллионов гривень под строительство теплиц

Агропроизводители смогут получить от государства безвозвратные гранты на создание теплиц и садов в рамках программы Работа – объем гранта будет достигать 5-7 млн грн.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

Кабинет министров 21 июня утвердил соответствующие программы. Так, по программе частичной компенсации стоимости создания теплиц размер гранта составит от 5 до 7 млн грн – за год планируется выдать до 3 тысяч таких грантов, а общий бюджет программы составит 7 млрд грн.

Участниками программы могут быть как частные предприниматели, так и аграрные компании и фермерские хозяйства, имеющие в собственности или аренде землю сроком не менее 25 лет.

Денежные средства от гранта можно будет потратить на непосредственное строительство комплекса, закупку технического оборудования для его работы, закупку посевного материала и удобрений. В то же время, учитывая, что сумма гранта по этой программе значительно выше, вводится принцип софинансирования. Так, для первой тысячи участников 70% стоимости проекта финансирует государство, а 30% – сам предприниматель.

Как отметил Шмигаль, создание новых тепличных комплексов для выращивания овощей и фруктов будет способствовать увеличению украинского экспорта.

Кроме того, государство выделит 4 млрд грн на программу поддержки садоводства, ягодничества и виноградарства в виде частичной компенсации стоимости садов. Аграриям будет от 300 до 400 тысяч грн на 1 гектар садов — это около 70% от средней стоимости высадки.

"Сейчас мы говорим о грантах для высадки 10 тысяч гектаров новых садов. Равно как и с теплицами, получатели грантов должны иметь либо собственную землю, либо землю в пользовании по меньшей мере на 25 лет", – добавил Шмигаль. Средства будут предоставляться не наличными, а на банковский счет для прозрачной закупки саженцев, оборудования, систем полива, удобрений и т.д.