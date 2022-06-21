Укрпочта увеличит сумму дивидендов и помощи государству до более чем 100 миллионов

Чистый доход Укрпочты за 2021 год составляет 11,2 млрд грн, что на 22% больше с 2020 годом, когда компания получила 9,18 млрд грн чистого дохода.

Об этом свидетельствуют данные международного аудита финансовой отчетности, впервые проводившегося в новой ERP-системе, сообщает пресс-служба компании.

Чистая прибыль Укрпочты за 2021 год составила 183,6 млн грн.

Из него компания досрочно в конце марта уплатила в госбюджет дивидендов на сумму 48,6 млн грн и дополнительно перечислит еще 6,5 млн. грн. до конца июня 2022 года.

"Таким образом дивиденды, уплаченные Укрпочтой, составят 55 млн грн или 30% от суммы чистой прибыли. Еще более 48 млн грн Укрпочта во время военных действий потратила на предоставление услуг по бесплатной эвакуации предприятий, доставке гуманитарной помощи и выплат переселенцам", - говорится в сообщении.

В компании объяснили, что увеличение чистого дохода в прошлом году произошло за счет роста посылочного бизнеса.

"Nfr, за 2021 год доходы от доставки внутренних и международных отправлений увеличились на 44,5%, а доходы от платежей выросли на 31%, переводов – на 10%. В целом за последние 5 лет национальный почтовый оператор увеличил чистый доход вдвое со средним ежегодным приростом 20%. Не исключением также стал и 2021 год, в котором компания сохранила прирост дохода в 22% по сравнению с 2020 годом", – говорят в Укрпочте.

Там добавили, что компания выполняет свои финансовые обязательства, в частности, в мае 2022 погасила облигации в сумме 74 млн грн вместе с процентами.

Международный аудит финансовой отчетности Укрпочты за 2021 год в соответствии с международными стандартами аудита провела одна из 10 известнейших мировых сетей независимых аудиторских и консалтинговых компаний Baker Tilly.

Экономическая правда