В мае вкладчики неплатежеспособных банков получили 100 миллионов возмещения

В мае 2022 года выплаты гарантированного возмещения вкладчикам неплатежеспособных банков составили 102,3 млн. грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов.

Отмечается, что на 1 июня 2022 года в реестре участников Фонда насчитывалось 69 действующих банков.

На начало июня 2022 года продолжалась ликвидация 49 неплатежеспособных банков, ликвидация 51 банка Фондом уже завершена.

Всего в январе-мае этого года вкладчики ликвидируемых Фондом банков получили гарантированное возмещение на сумму 695,6 млн грн.

"Общая сумма средств, аккумулированных Фондом на 1 июня 2022 года, составила 19 268,5 млн грн. От регулярного сбора в Фонд в январе-мае 2022 года поступило 2 337,1 млн грн.

По состоянию на 1 июня общая сумма выплат в пределах гарантированного возмещения вкладчикам банков, переданных в управление Фонда после вступления в силу ЗУ "О системе гарантирования вкладов физических лиц" составила 91,7 млрд грн.

До вступления в силу указанного закона Фонд выплатил вкладчикам возмещение на общую сумму 4,7 млрд грн. До 2012 года Фонд только возмещал гарантированную сумму вкладчикам неплатежеспособных банков, при этом временную администрацию и ликвидацию осуществлял НБУ", – говорится в сообщении.

Таким образом, с начала основания Фонда сумма выплат гарантированного возмещения составила 96,36 млрд грн.

Экономическая правда