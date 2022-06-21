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ЕС выделит средства странам Африки и Карибского бассейна во избежание продовольственного кризиса

Вторник, 21 июня 2022, 15:27 - Cергей Мельник

Еврокомиссия приняла предложение выделить 600 миллионов евро из резервов Европейского фонда развития для содействия продовольственной безопасности в странах Африки, Карибского бассейна и Тихого океана.

Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляен, передает "Интерфакс-Украина".

"Чтобы помочь нашим партнерам, мы мобилизуем дополнительно 600 млн евро во избежание продовольственного кризиса и экономического шока", – сказала фон дер Ляйен.

Она связала угрозу продовольственного кризиса с развязанной Россией полномасштабной войной против Украины, отметив, что РФ по-прежнему блокирует в украинских портах миллионы тонн зерна.

В коммюнике Еврокомиссии объясняется, что из запланированного транша 150 млн. евро предназначено для гуманитарной помощи, 350 млн. евро – для собственного производства странами и укрепления устойчивости продовольственных систем, 100 млн. евро выделяют в качестве макроэкономической поддержки.

Экономическая правда

Африка продовольствие кризис Азия ЕС
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