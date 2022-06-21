В Киеве массово проверят киоски по продаже шаурмы

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В Киеве после отравления шаурмой в Дарницком районе массово проверят лотки, торгующие шаурмой.

Об этом сообщил начальник главного управления Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Киеве Олег Рубан, передает "Интерфакс-Украина".

По состоянию на утро вторника пострадавших от отравления шаурмой уже 23, среди пострадавших – трое детей.

"Люди отравились мясом, которое добавляли в шаурму. Сейчас предприятие, торгующее испорченным товаром, закрыто. Все оборудование демонтировано. Возбуждено уголовное производство. Проводятся следственные действия. Также осуществляются меры по недопущению реализации этого мяса на территории Киева", – сообщил Рубан.

Случаи недомогания киевлян связаны с употреблением шаурмы, приобретенной в павильонах по адресу ул. Ахматовой, 44 и ул. Урловская, 11 в Дарницком районе.

Также с 16 по 20 июня поступило 20 экстренных сообщений, в том числе три – среди детей до 17 лет, относительно заболевания кишечной группой инфекций, связанных с употреблением шаурмы с третьей точки – на просп. Бажана, 3.

Экономическая правда