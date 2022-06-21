Ресторанный бизнес работает с оборотом 65-70% от довоенных времен – замглавы НБУ

Ресторанный бизнес в Украине работает с оборотом 65-70% от довоенных времен.

Об этом в интервью ютуб-каналу "Шкарпова спросит" заявил замглавы НБУ Сергей Николайчук.

"Если посмотреть на количество работающих отделений "Новой почты", "Розетки", "Эпицентра", то у них работают уже около 85-90% точек. Хотя понятно, что скорее всего проседание в объемах продаж достаточно существенно. Это, например, видны по ресторанным заведениям, где оборот теперь составляет 65-70% от довоенных времен", - сказал Николайчук.

По его словам, экономика Украины постепенно восстанавливается, ведь в начале марта не работало около трети предприятий, а к концу мая - только 14%.

"По Киеву, например, мы видим возобновление деятельности сектора услуг. Если в марте в Киеве работало менее 500 предприятий, то в конце мая их было уже более 3000", – добавил замглавы НБУ.

Напомним:

В мае по сравнению с апрелем украинцы стали больше покупать товары и услуги, оплачивая их банковскими карточками. Значительно выросли объемы оплат в кафе и ресторанах – на 54% (до 2,3 млрд грн).

Экономическая правда