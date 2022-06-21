В РФ операторы начали вводить плату за сим-карты из-за роста расходов на подключение

В России крупнейшие мобильные операторы начали вводить плату за сим-карты при новых подключениях – операторы объясняют введение платы ростом затрат на подключение, в том числе на сами сим-карты.

Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на участников рынка.

Отмечается, что за лето такую ​​плату введет большая четверка операторов.

В частности, такую ​​плату в 50 рублей уже начали взимать "МегаФон" и его дочерний оператор Yota.

Аналогичный шаг планирует с 21 июня "ВымпелКом" ("Билайн"), МТС – с 24 июня, а Tele2 – с 1 августа. Причина – рост расходов на сами сим-карты и подключение абонентов в целом.

В "МегаФоне" сообщили, что плата за сим-карты позволит частично компенсировать рост расходов оператора на подключение новых абонентов. По словам представителя компании, выросли в разы даже расходы на сами сим-карты.

В "ВымпелКоме" сообщили, что платные сим-карты - это вынужденная мера, которая должна частично покрыть расходы на подключение к сети. Плата за подключение включена в стоимость стартового баланса, уточнили там.

По данным газеты "Коммерсант", себестоимость сим-карт для операторов выросла в 3,5 раза из-за отказа от закупок у западных производителей. Генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков рассказал, что себестоимость сим-карты для оператора сейчас составляет около 0,8 евро.

Операторы раньше брали стоимость сим-карты на себя – они рассчитывали окупить расходы во время долгосрочного предоставления услуг абоненту.

Экономическая правда