Поезд из Харькова в Ивано-Франковск станет на три часа дольше ради безопасности

Укрзализныця изменит маршрут поезда из Харькова в Ивано-Франковск из соображений безопасности, он станет на три часа длиннее.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

"Из соображений безопасности маршрут поезда № 15/16 Харьков - Ивано-Франковск будет изменен, время в пути увеличится ориентировочно на 3 часа", - рассказали в УЗ.

Детали нового маршрута, в частности изменений в остановках поезда, в компании пока не сообщили.