Оккупанты начали свозить российские товары в херсонский Эпицентр, который захватили в июне

Российские оккупанты начали свозить свои товары в Эпицентр во временно оккупированном Херсоне – 1 июня они захватили торговый центр.

Об этом сообщило кремлевское СМИ ТАСС, пресс-служба Эпицентра в комментарии ЭП.

Российские пропагандистские СМИ пишут, что оккупанты начали свозить товары из РФ в магазины украинской сети Эпицентр, расположенные во временно оккупированном Херсоне. Там говорят, что принимают расчет гривнами и российскими рублями.

Несколькими днями ранее оккупационные "власти" города сообщили, что "приняли на баланс" гипермаркет, и что он якобы находится на "государственном финансировании России".

В пресс-службе Эпицентра заявили, что 1 июня в помещение торгового центра Эпицентр и гипермаркета Новая линия в Херсоне "вошли вооруженные люди, которые назвались представителями оккупационных властей и начали диктовать свои условия работы".

"Соответственно, мы потеряли контроль над финансовой деятельностью торговых объектов, управлением персоналом, эксплуатацией и доставкой товаров. С момента оккупации Херсона никаких новых поставок товаров в Эпицентр и Новую линию сетью не осуществлялось", - заявили в сети. Там добавили, что в тот момент в магазинах оставались значительные товарные запасы, дальнейшая судьба которых сети не известна.