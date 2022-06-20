За неделю военные облигации приобрели почти 5 тысяч украинцев

За прошедшую неделю 4,7 тысячи граждан и представителей бизнеса приобрели военные облигации Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

С начала полномасштабного нападения России уже было проведено 49 аукционов по продаже военных облигаций, благодаря чему в бюджет привлекли более 80 млрд грн, около 214,8 млн долларов и 283,4 млн евро.

На прошлой неделе количество вкладчиков среди бизнеса и населения выросло с 89 тысяч до почти 94 тысяч, и больше всего они инвестировали именно в гривневые ОВГЗ – их приобрели на сумму 10,3 млрд грн, что составляет 12,7% от общего объема приобретенных военных облигаций, номинированных в гривне.

Кроме того, приобретены долларовые бумаги на сумму 71,4 млн долларов (33,6% от объема военных ОВГЗ, номинированных в долларе) и 34,5 млн евро (12,3% от объема ОВГЗ, номинированных в евро).

Крупнейший портфель военных ОВГЗ традиционно сконцентрирован среди банков – первичных дилеров. На 20 июня у нерезидентов владеют военными облигациями Украины на сумму 593,4 млн грн.