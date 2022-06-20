ЕС планирует на этой неделе договориться о €9 миллиардах финансовой помощи Украине - СМИ

Евросоюз планирует в ближайшие дни согласовать детали финансового пакета помощи для Украины в 9 миллиардов евро.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собеседников, приближенных к процессу.

Новая программа макрофинансовой помощи будет состоять из 25-летних займов с 10-летним льготным периодом для возмещения основной суммы. Об этом агентству сообщили три чиновника ЕС, которые добавили, что выплаты процентов будут покрываться из бюджета Евросоюза.

Лидеры ЕС должны встретиться в четверг и пятницу в Брюсселе для обсуждения плана реконструкции Украины и заявки на украинское членство. План помощи должны утвердить все 27 стран-членов.

Европейская комиссия впервые предложила этот пакет помощи в середине мая для покрытия части финансовых нужд Украины в размере около 5 млрд. евро в месяц. Тогда Еврокомиссия и Германия не согласились с дизайном пакета: в ЕК настаивали на оказании помощи в виде займа, тогда как Германия настаивала на использовании грантов, чтобы избежать увеличения долговой нагрузки Киева.

Некоторые другие страны, в частности, Словакия, сначала тоже сомневались, есть ли кредиты лучшим способом поддержки. Зато, например, Дания и ряд других стран, затруднились, не будет ли подорвать предоставление грантов доверию к Украине на рынках.

Другим вопросом было то, сколько правительств должны были бы предложить гарантии для обеспечения кредитов в случае дефолта Украины. Блок покроет 100% гарантии, причем около 8 млрд евро предоставят страны-члены. Остальные будут поступать из бюджета ЕС.

Сейчас ЕК занимается уточнением деталей, связанных с гарантиями. В то же время в ЕС убеждены, что первая выплата состоится этим летом. Еще три-четыре транша планировалось перевести до конца года, но это будет зависеть от наличия гарантий и финансовых потребностей Украины.

Ожидается, что финансовый пакет будет включать в себя ряд условий, которые учитывают текущие обстоятельства Украины и касаются усилий по реконструкции и избежанию нецелевого использования средств.