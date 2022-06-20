Рада одобриа закон для увеличения лесных площадей

Верховная Рада на заседании в понедельник одобрила в целом закон, вводящий экономическое стимулирование разведения лесов и узаконившее самосеянные леса, благодаря чему лесные площади могут возрасти на 500 тысяч гектаров.

Об этом сообщила пресс-служба Минприроды.

Речь идет о законопроекте №5650. Как говорят в министерстве, принятие закона поможет "увеличить площади и сохранить леса Украины". Также в нем заложена правовая основа для сохранения биоразнообразия и нелесных природных экосистем, возникших вследствие выведения из обращения и резервирования пахотных земель.

"Одобрение законопроекта позволит узаконить самосеянные леса на землях сельскохозяйственного назначения. Этим мы можем увеличить лесистость Украины на 500 тыс. га и, при этом, сэкономить сотни миллионов гривен государственных средств, ведь создание и уход за гектаром леса стоит несколько десятков тысяч гривен", – прокомментировал министр окружающей среды Руслан Стрелец.

Кроме того, закон накладывает мораторий до 2025 года на распашки пастбищ, сенокосов и перелогов. По оценкам ведомства, около 300 тыс. га деградированных и малопродуктивных земель, не имеющих степного, лугового или лесного растительного покрова, будут восстановлены.

Документ внедряет инструмент экономического стимулирования лесоразведения, предусматривающий возмещение расходов владельцам лесов и лесопользователям при создании лесов. Он также упрощает процедуры регистрации самолесных участков и снимает ограничения по предоставлению в собственность участков для лесоразведения.

Предусматривается, что государство сможет резервировать и выкупать ценные территории для их сохранения для общественных нужд – создание территорий и объектов природно-заповедного фонда и ведение лесного хозяйства.

Среди нововведений лесное хозяйство позволят вести на землях всех категорий с соблюдением требований по использованию земельного участка по целевому назначению.