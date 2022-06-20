Иран выключит электроэнергию майнерам криптовалют: причины
Авторизованным установкам для майнинга криптовалют в Иране перестанут подавать электроэнергию с 22 июня.
Об этом заявил спикер Министерства энергетики Ирана в секторе электроэнергетики Мустафа Раджаби Машхади, пишет Tehran Times.
В настоящее время в стране есть 118 авторизованных установок майнинга криптовалюты, которые должны отключить поставки электроэнергии от национальной сети с начала следующего месяца, заявил Раджаби Машхади.
На прошлой неделе в стране зафиксировал рекорд потребления электроэнергии в 62 500 мегаватт (МВт) во время пикового потребления.
По прогнозам потребление на этой неделе превысит 63 000 МВт, что означает ограниченное предложение электроэнергии.
В 2019 году правительство Ирана одобрило майнинг криптовалют как промышленную деятельность, после этого многие компании начали добывать криптовалюту по всей стране благодаря чрезвычайно дешевой электроэнергии, и теперь иранские электростанции начали рассматривать эту отрасль как возможность увеличить свои доходы.
В январе 2020 года Министерство промышленности, горнодобывающей промышленности и торговли Ирана выдало более 1000 лицензий на установки майнинга криптовалюты.
При этом некоторые майнеры начали использовать бытовую электроэнергию для добычи криптовалюты, что привело к серьезным проблемам в электроэнергетической отрасли страны, которая уже столкнулась с вызовами, вызванными засухой.
Экономическая правда
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