Курс валют на 20 июня: сколько стоит гривня в кассах банков

Средний курс гривни 20 июня стабилен по отношению к прошлой неделе и составляет 35,2-35,8 грн за доллар.

Об этом идет речь в данных сайта minfin.com.ua.

Так, 20 июня средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США – 35,2-35,8 грн (курс на 17 июня – 35,2-35,9 грн);

Евро – 36,81-37,75 грн (курс на 17 июня –36,6-37,75 грн).

В разрезе банков Приватбанк предлагает курс доллара на уровне 35,3-35,7 грн, Ощадбанк – 35-35,65 грн, Укрэксимбанк – 34,95-35,65 грн, Райффайзен – 35,4-36 грн.

По данным finance.ua, котировки гривни против доллара на черном рынке постепенно крепли в течение дня. Так, к 15:20 они составляли 35,32-35,51 грн за доллар, хотя на 17 июня составляли 35,54-35,76 грн.

Напоминаем:

Национальный банк с 21 мая отменяет ограничения на установление курса, по которому банки продают наличную валюту – до сих пор он не мог отклоняться более 10% от официально установленного регулятором.

В НБУ объясняли, что такой шаг сделает валютный рынок более устойчивым и будет способствовать снижению амплитуды курсовых колебаний в его наличном сегменте.