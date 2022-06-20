Количество платежных терминалов за два месяца войны уменьшилось на треть – НБУ

В апреле 2022 года в Украине и за ее пределами с использованием платежных карт было совершено около 550 млн операций на сумму 450 млрд грн - по сравнению с довоенным январем 2022 количество операций уменьшилось на 15%, а сумма выросла на 2%.

Об этом сообщает НБУ.

"В частности, в Украине в течение апреля 2022 года с использованием платежных карт было совершено более 505 млн операций на сумму около 375 млрд грн. Это меньше на 20% по количеству и 10% по сумме против января 2022 года.

Такое сокращение в условиях войны незначительно и свидетельствует, что украинская финансовая система продолжает стабильно функционировать, а граждане имеют возможность обеспечивать свои финансовые потребности", - говорится в сообщении.

"С самого начала войны мы вместе с банками и платежными системами делали все возможное для обеспечения полноценной работы платежной карточной инфраструктуры. Средства граждан на счетах доступны им круглосуточно и 7 дней в неделю. Мы заботимся о финансовой защите украинцев, так будет и дальше. Ведь возможность использовать свои карты ежедневно в Украине или за границей мы считаем базовой потребностью, особенно во время войны", - заявил заместитель председателя Нацбанка Алексей Шабан.

Отмечается, что украинцы предпочитали безналичные операции с платежными картами, которые более безопасны в условиях военного положения.

Так, в апреле 2022 года доля безналичных операций с использованием платежных карт в пределах Украины по сумме составила 71% (в январе 2022 года этот показатель составил 62%).

"В то же время доля по количеству осталась почти неизменной – 90% (за январь 2022 года – 91%). То есть 9 из 10 операций с картами были безналичными", - заявляют в НБУ.

За рубежом в апреле этого года украинцы с использованием платежных карт украинских банков потратили примерно 75 млрд грн, подавляющее большинство этих средств - это оплата товаров в POS-терминалах торговой сети и обналичивание в банкоматах вынужденными украинскими переселенцами.

В Нацбанке подчеркивают, что война негативно повлияла на состояние платежной инфраструктуры для принятия платежных карт. По оценке НБУ количество активных платежных терминалов в торговой и сервисной сетях по состоянию на 01.05.2022 по сравнению с началом года уменьшилось на треть, а количество банкоматов – на 20%.

"Это связано с тем, что значительное количество таких платежных устройств расположено в местах, где ведутся активные боевые действия или на временно не контролируемых украинскими властями территориях. Также не все торговые предприятия возобновили работу на территориях, которые были освобождены Вооруженными Силами Украины", – объяснили в НБУ.

Экономическая правда