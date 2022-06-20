Литву ожидает 15-процентная инфляция в этом году – центробанк

Центральный банк Литвы ухудшил прогноз средней годовой инфляции в этом году с 10,5% до 15,2%.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Также ухудшился прогноз экономического роста на текущий год до 2,1% с ранее предполагавшихся 2,7%.

Наибольшее влияние на экономику страны в ближайшие годы окажут глобальное управление пандемией, война России против Украины, сбои в цепочках поставок, а также инфляция.

Регулятор отмечает, что инфляция находится на чрезвычайно высоком уровне, ожидается, что ее замедление произойдет во второй половине года.

Прогнозируется, что средняя годовая инфляция в этом году составит 15,2%, тогда как в марте предполагался годовой рост цен на 10,5%.

При этом в следующем году темп инфляции должен замедлиться до 4,6%, считают в ЦБ.

Инфляция в Литве в марте 2022 года в годовом выражении достигла 15,7%. В апреле потребительские цены выросли еще больше - на 16,8%, а в мае, по предварительным данным, инфляция перевалила за 18%.