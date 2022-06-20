Цены на нефть стабилизировались после падения 17 июня

Цены на нефть стабилизировались 20 июня после резкого падения в пятницу, обусловленного ростом опасений рынка, что быстрое ужесточение политики Федеральной резервной системой спровоцирует рецессию в экономике США.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет 113,09 доллара за баррель, что на 0,03 доллара (0,03%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на 6,69 доллара (5,6%), до 113,12 доллара за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составляет 109,42 доллара за баррель, что на 0,14 доллара (0,13%) ниже итогового значения предыдущей сессии. В пятницу стоимость этих контрактов уменьшилась на 8,03 доллара (6,8%), до 109,56 доллара за баррель.

По итогам недели Brent подешевела на 7,3%, WTI – на 9,2%. До этого Brent показывала подъем по итогам четырех недель подряд, WTI – семи.