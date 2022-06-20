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В РФ ожидают падения спроса на складскую недвижимость до 13-летнего минимума

Понедельник, 20 июня 2022, 11:32 - Алексей Павлыш

В РФ сегмент складской недвижимости может серьезно упасть: по итогам 2022 года спрос на такие объекты в Москве и Подмосковье снизится почти в четыре раза, до 700 тыс. квадратных метров.

Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на участников рынка.

Отмечается, что столь низкого показателя не было на рынке 13 лет.

На такую ​​ситуацию повлияли уход из РФ западных компаний, арендовавших площади в логистических парках, и приостановка развития бизнеса игроками e-commerce и офлайн-ритейлерами, ранее наращивавшими складские мощности.

По прогнозам Commonwealth Partnership, по итогам года объем арендованных и купленных складских площадей в Москве и Подмосковье может сократиться почти в четыре года до года, до 700 тыс кв. м.

Это минимальное значение с 2009 года, когда было приобретено и арендовано 645 тыс кв. м.

В Nikoliers также ожидают сокращения спроса до 0,7-1 млн. кв. м. В Knight Frank Russia и IBC Real Estate считают, что спрос может снизиться до 1,2 млн кв. м.

"В отличие от торговой и офисной недвижимости, сегмент складских комплексов показал заметный рост в разгар пандемии.

В 2020-2021 годах спрос на такие объекты оказался максимальным за всю историю рынка – 2,3 млн и 2,7 млн ​​кв. м, соответственно, подсчитали в CMWP. Это было связано с активным развитием рынка онлайн-продаж и офлайн-ритейла", - говорится в статье.

Однако ситуация изменилась – с марта не зафиксировано никакого соглашения по аренде или продаже площадей для нужд конкретной компании (built-to-suit), отмечает региональный директор департамента индустриальной и складской недвижимости Knight Frank Константин Фомиченко.

При этом, запросы на новые логистические мощности сократили в первую очередь идущие с российского рынка компании, а также продуктовые ритейлеры и интернет-холдинги.

Экономическая правда

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