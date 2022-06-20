В РФ ожидают падения спроса на складскую недвижимость до 13-летнего минимума
В РФ сегмент складской недвижимости может серьезно упасть: по итогам 2022 года спрос на такие объекты в Москве и Подмосковье снизится почти в четыре раза, до 700 тыс. квадратных метров.
Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на участников рынка.
Отмечается, что столь низкого показателя не было на рынке 13 лет.
На такую ситуацию повлияли уход из РФ западных компаний, арендовавших площади в логистических парках, и приостановка развития бизнеса игроками e-commerce и офлайн-ритейлерами, ранее наращивавшими складские мощности.
По прогнозам Commonwealth Partnership, по итогам года объем арендованных и купленных складских площадей в Москве и Подмосковье может сократиться почти в четыре года до года, до 700 тыс кв. м.
Это минимальное значение с 2009 года, когда было приобретено и арендовано 645 тыс кв. м.
В Nikoliers также ожидают сокращения спроса до 0,7-1 млн. кв. м. В Knight Frank Russia и IBC Real Estate считают, что спрос может снизиться до 1,2 млн кв. м.
"В отличие от торговой и офисной недвижимости, сегмент складских комплексов показал заметный рост в разгар пандемии.
В 2020-2021 годах спрос на такие объекты оказался максимальным за всю историю рынка – 2,3 млн и 2,7 млн кв. м, соответственно, подсчитали в CMWP. Это было связано с активным развитием рынка онлайн-продаж и офлайн-ритейла", - говорится в статье.
Однако ситуация изменилась – с марта не зафиксировано никакого соглашения по аренде или продаже площадей для нужд конкретной компании (built-to-suit), отмечает региональный директор департамента индустриальной и складской недвижимости Knight Frank Константин Фомиченко.
При этом, запросы на новые логистические мощности сократили в первую очередь идущие с российского рынка компании, а также продуктовые ритейлеры и интернет-холдинги.
Экономическая правда
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