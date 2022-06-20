Испанская сеть Mango откажется от прямых продаж в РФ и передаст свои магазины франчайзи

Испанский бренд одежды Mango после 23 лет работы в России решил окончательно отказаться от прямых продаж в РФ и передает свои 55 магазинов своим франчайзи.

Об этом пишет El Pais со ссылкой на заявление компании.

Отмечается, что Mango прекратит деятельность в РФ и достигла соглашения с несколькими франчайзинговыми партнерами по передаче им своего бизнеса.

Такое решение приняли "из-за неопределенности развития геополитической ситуации" из-за вторжения РФ в Украину.

В марте Mango решила на время приостановить свою деятельность в России, закрыв продажи в магазинах и онлайн-продажи.

Из-за войны Mango в феврале временно закрыла свои 14 магазинов в Украине, но теперь постепенно восстанавливает свои точки продаж в районах, удаленных от боевых действий.

В частности, 9 магазинов возобновили работу – четыре из них в собственности компании и пять по франчайзингу.

По итогам 2021 года продажи в РФ принесли Mango 8% всей прибыли к вычету процентов и налогов.

Mango после закрытия в РФ своих магазинов в марте 2022 года, по собственным данным сети, вынуждена была потратить около €20 млн на выплату зарплаты 800 российским сотрудникам из-за вынужденного простоя и сохранения магазинов.

Экономическая правда