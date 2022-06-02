Нас интересуют 337 компаний, заявивших о выходе из РФ — UkraineInvest

Украина следит за инвестиционным рынком в России и заинтересована в прекративших там работу иностранных компаниях. В частности речь идет о 337 компаниях, которые заявили о выходе из и 161 компаний, приостанавливающих там инвестиции.

Об этом заявил исполнительный директор UkraineInvest Сергей Цивкач, передает Укринформ.

"Мы считаем, что это именно те компании, которые имеют перспективу для того, чтобы начать свою деятельность в Украине", - сказал он.

Цивкач подчеркнул, что во время войны не прекращается работа над привлечением в Украину иностранных инвестиций. А такие действия как введение нулевой ставки по кредитам и уменьшение налоговой нагрузки на определенные группы предпринимателей стали хорошим сигналом для иностранных инвесторов.