Группа Ермака-Макфола: задержка с введением шестого пакета снизила эффективность ранее принятых мер
Эксперты Группы Ермака-Макфола заявили, что задержка с введением шестого пакета снизила эффективность ранее принятых мер и позволила россиянам адаптироваться к новым ограничениям.
Об этом говорится в пресс-релизе.
А за время, прошедшее после принятия решения о сокращении импорта российских энергоносителей, кремль получил десятки миллиардов нефтегазовых доходов.
"Группа уверена: полное нефтегазовое эмбарго на российские энергоносители является наиболее действенным экономическим рычагом давления для прекращения российской агрессии против Украины. Быстрое принятие такого решения способствует безболезненной переориентации европейской экономики и подготовки к зиме", - говорится в заявлении.
Участники Группы Ермака-Макфола призывают партнеров ограничить любые бизнес-связи с Россией. По их мнению, сочетание санкционных ограничений и отключение всех российских финансовых учреждений, включая Газпромбанк, от глобальной системы – способно ускорить завершение войны России против Украины.
Напоминаем:
Послы Евросоюза утвердили шестой пакет санкций против России, в который вошло частичное нефтяное эмбарго.
А лидеры ЕС на саммите, который проходил 30-31 мая, приняли политическое решение о введении нефтяного эмбарго против России.
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что пакет предусматривает также ограничения для 80 российских олигархов, заявил президент Франции Эммануэль Макрон после саммита ЕС.