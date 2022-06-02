Укрнафта обжалует арест сжиженного газа

"Укрнафта" обжалует арест на сжиженный газ, наложенный в рамках уголовного производства о противоправной реализации топлива.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрнафты".

"В настоящее время безосновательно арестован объем в размере 1550 тонн сжиженного газа, который на момент наложения ареста находился в распоряжении ПАО и не был отгружен покупателям. Ныне определение суда об аресте является предметом судебного обжалования", - говорится в сообщении.

"Укрнафта" считает безосновательными обвинения в причинении государству убытков при проведении аукционов по реализации сжиженного газа в апреле-мае. В компании заявляют, что стартовая и конечная цена аукциона были полностью рыночными и установленными в полном соответствии с процедурами, определенными Кабмином.

Как сообщалось, работники ГБР расследуют уголовное производство о противоправной реализации сжиженного газа ПАО "Укрнафта" в течение апреля-мая 2022 года, что причинило убытки на свыше 300 млн грн.

Экономическая правда